António escala o Corinthians com muitas mudanças para enfrentar o Bragantino; veja times

O Corinthians está definido para a partida deste sábado, contra o Red Bull Bragantino, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. De volta à beira do gramado após cumprir suspensão, o técnico António Oliveira promoveu diversas mudanças na equipe titular.

Sem Maycon, que sofreu uma grave lesão no joelho e deve perder o restante da temporada, Fausto Vera ganha uma oportunidade como titular. Outro desfalque é o zagueiro Gustavo Henrique, com dengue, dando lugar a Raul Gustavo.

Fagner, Yuri Alberto, Wesley e Romero também começam no banco de reservas. Matheuzinho inicia como titular na lateral esquerda. Já o ataque será formado por Pedro Raul e Pedro Henrique. Coronado faz dupla de meio-campistas com Rodrigo Garro.

A escalação do Corinthians tem: Cássio; Matheuzinho, Félix Torres, Raul Gustavo e Hugo; Raniele, Fausto Vera, Rodrigo Garro e Igor Coronado; Pedro Henrique e Pedro Raul.

O Corinthians busca a primeira vitória no Brasileirão. O time estreou com um empate sem gols com o Atlético-MG e, no meio da semana, foi derrotado pelo Juventude, em Caxias do Sul, por 2 a 0.

A equipe, portanto, aparece na 16ª posição da tabela. Do outro lado, o Bragantino vem de vitória sobre o Vasco, por 2 a 1, e ocupa o quarto lugar da competição, com quatro pontos.

O time comandado por Pedro Caixinha não tem muitas mudanças em relação ao último compromisso. Lucão vai para o banco de reservas, e o goleiro Cleiton retoma a titularidade. Jadsom e Bruninho também começam jogando.

O Massa Bruta, então, vai a campo com: Cleiton; Andrés Hurtado, Douglas Mendes, Luan Cândido e Junho Capixaba; Jadsom, Eric Ramires e Gustavinho; Bruninho, Vitinho e Sasha.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 18h30 (de Brasília), no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O árbitro do confronto será Rafael Rodrigo Klein (Fifa-RS), auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel (RS) e Lucio Beiersdorf Flor (RS). O VAR ficará a cargo de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa).