Vitória amarga: Samuel Pupo chora após eliminar irmão mais velho na WSL

Classificado para as quartas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, Samuel Pupo chorou bastante ao vencer e eliminar Miguel Pupo, seu irmão mais velho, do restante da temporada do surfe mundial.

O que aconteceu

Na quinta etapa de 2024, os atletas lutam por resultados para fugir do corte do meio da temporada. A WSL mantém apenas os 22 melhores surfistas para a segunda metade do ano.

Com a vitória nas oitavas, Samuel Pupo se manteve vivo na briga, mas eliminou Miguel. A derrota tirou o irmão mais velho da sequência da temporada na elite do surfe.

Logo após a bateria entre eles, Samuel chorou copiosamente ao falar sobre o sentimento de eliminar o irmão. A declaração foi feita em entrevista à WSL.

Desculpa, não estou conseguindo falar direito. Sem ele (Miguel Pupo), eu não estaria nem perto de onde estou hoje, então pra mim, essa vitória foi longe de ser uma vitória. Tudo o que ele fez por mim a vida inteira, pra nossa família, pra todo mundo, não tem preço. Por isso que pra mim é tão difícil, porque sem ele talvez eu nem estaria aqui, então é difícil esse momento. Eu devo tudo a ele e acho que é isso. Samuel Pupo

Chorei horrores!

Momento em Samuel Pupo é entrevistado após eliminar seu irmão Miguel Pupo. Miguel agora volta a disputar o Challenger Series pra conseguir voltar pro CT ano q vem pic.twitter.com/4W9wHCXIUi -- Cris (@crisrubio1970) April 19, 2024

Nas redes sociais, Samuca voltou a homenagear o irmão, que terá que brigar por uma vaga na elite do surfe a partir de 2025. O surfista lamentou que ambos tivessem que vencer para fugir do corte.

Ainda vivo em Margaret River, Samuel Pupo está na briga pela 22ª posição, a última disponível para a sequência do ano. Seth Moniz e Yago Dora são os principais rivais do brasileiro.