Veterano Maicon fica na expectativa por mais chances no Vasco

Aos 35 anos, Maicon vivia um período de poucas oportunidades com a camisa do Vasco. Mas isso pode mudar para o ex-jogador de Santos e São Paulo neste início de Brasileirão devido aos problemas no sistema defensivo da equipe.

Na derrota contra o Bragantino na última rodada do Brasileiro, João Victor deixou o campo machucado. Ele sentiu dores no joelho esquerdo e acabou substituído pelo técnico Ramón Díaz no intervalo pelo próprio Maicon. Ainda não foi informada a real gravidade da lesão.

Já a situação do veterano Medel também é incerta. O jogador foi liberado para viajar ao Chile devido a um problema de saúde da mãe. Inicialmente, retornaria na quinta-feira, porém o prazo de ausência acabou prolongado.

Maicon disputou apenas quatro jogos em 2024 - apenas dois deles esteve em campo durante os 90 minutos. Antes do duelo contra o Bragantino, ele não atuava desde o clássico contra o Botafogo, no dia 18 de fevereiro.