Série B: veja a média de pontos dos últimos dez anos para garantir o acesso à elite

A Série B do Campeonato Brasileiro começa nesta sexta-feira, e todos já se questionam quais clubes vão conquistar o acesso à elite do futebol nacional em 2024. Um dos candidatos nessa disputa é o Santos, que foi rebaixado à Segunda Divisão pela primeira vez em sua história.

Para retornar à Primeira Divisão, o Peixe precisa ficar, pelo menos, entre os quatro melhores colocados do torneio. A equipe disputará 114 pontos em 38 rodadas para buscar o acesso. Mas, em média, quantos pontos são necessários na competição para retornar à elite?

Com base nas últimas dez edições da Série B, um time precisa atingir, em média, 62 pontos para ficar no G4 e, assim, se garantir na Série A do Brasileirão no ano seguinte.

A nota de corte mais alta nesse período foi em 2015, quando foi preciso 65 pontos para figurar, no mínimo, na quarta posição. Naquele ano, o América-MG foi o quarto colocado do torneio. O campeão foi o Botafogo, com 72.

Já o menor número de pontos foi em 2018. Naquele ano, o Goiás alcançou 60 pontos e conseguiu se colocar entre os quatro melhores colocados da competição.

Para atingir a média de 62 pontos na Série B, uma equipe teria que reunir um aproveitamento de, pelo menos, 52%. Ou seja, com 20 ou 21 vitórias, o time ficaria perto de se garantir na Primeira Divisão do ano que vem.

A Série B terá início na sexta-feira, mas o Santos inicia sua trajetória na competição apenas no sábado. O time recebe o Paysandu a partir das 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro, pela primeira rodada do torneio.

Veja, abaixo, a note de corte para o acesso nas últimas dez edições da Série B: