São Paulo mira em treinador estrangeiro para substituir Carpini e corre contra o tempo

O São Paulo tem como prioridade a contratação de um treinador estrangeiro após a demissão de Thiago Carpini. O clube entende que não há uma unanimidade entre os brasileiros disponíveis, muitos deles com trabalhos recentes questionáveis, e, por isso, prefere trazer algum profissional de fora do País.

Nos últimos dias, mesmo com Thiago Carpini ainda no comando do Tricolor, a diretoria se reuniu com alguns treinadores, teve conversas com empresários, mas tem enfrentado dificuldade para fechar com algum nome.

Luis Zubeldía é o favortio da alta cúpula do São Paulo. O argentino de 43 anos já estava na mira do clube antes de Thiago Carpini ser contratado, mas, na ocasião, as conversas não avançaram. Desta vez, entretanto, há um otimismo de ambas as partes pelo desfecho positivo.

O São Paulo também tinha o português Carlos Carvalhal como uma de suas primeiras escolhas. O treinador deixou o Olympiacos, da Grécia, em fevereiro, e era bem-visto pela alta cúpula tricolor, porém, as tratativas não passaram de um primeiro contato.

Domenec Torrent foi outro profissional consultado. O ex-auxiliar técnico do Guardiola teve uma passagem frustrante pelo Flamengo e chegou a trabalhar no Galatasaray na temporada 2021/22, mas também não vingou no clube turco. Apenas no New York City o espanhol teve uma continuidade no cargo, permanecendo nos EUA por dois anos.

Houve também conversas com Rafa Benítez, outro treinador espanhol. Curiosamente, ele foi derrotado pelo São Paulo na final do Mundial de Clubes de 2005, quando treinava o Liverpool. Benítez acumula passagens por Inter de Milão, Chelsea, Real Madrid, Napoli, Newcastle, Everton, entre outros, e teria gostado da possibilidade de viver uma nova experiência no futebol brasileiro. .

Após apostar em um treinador brasileiro jovem, com um trabalho promissor, o São Paulo sabe que não pode mais errar na temporada. O Campeonato Brasileiro já começou, com o time somando duas derrotas nos primeiros dois jogos, e a Libertadores, principal objetivo do clube na atual temporada, também está em andamento. Por isso, o Tricolor corre contra o tempo para definir seu próximo técnico.

Enquanto o São Paulo não entra em acordo com um treinador, o auxiliar técnico Milton Cruz comandará o time de forma interina. O próximo compromisso do clube acontece no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Já na quarta-feira o Tricolor encara o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Libertadores.