São Paulo fecha acordo com o técnico Luis Zubeldía

O São Paulo já acertou com o seu novo treinador para a temporada 2024. Campeão da Copa Sul-Americana com a LDU no ano passado, o argentino Luis Zubeldía aceitou o convite do time paulista e entrará na vaga deixada por Thiago Carpini, demitido pela diretoria após a derrota para o Flamengo.

Segundo apurou a Gazeta Esportiva, Zubeldía é aguardado neste fim de semana no Brasil e deve estar no comando no jogo contra o Barcelona, quarta-feira, pela Libertadores. No duelo do final de semana contra o Atlético-GO, o time provavelmente terá Milton Cruz como técnico interino.

Zubeldía terá um grande desafio no São Paulo. Irá assumir uma equipe que claramente perdeu a confiança após o título da Supercopa Rei, sendo eliminada nas quartas de final do Paulistão para o Novorizontino e iniciando o Brasileirão de forma preocupante, com duas derrotas.

Conheça mais do novo treinador

Luis Zubeldía chamou atenção após conquistar a Copa Sul-Americana de 2023 contra o Fortaleza, eliminando, inclusive, o São Paulo nas quartas de final, nos pênaltis, no Morumbis. No confronto de ida, no Equador, sua equipe foi bastante superior ao Tricolor e, embora tenha vencido por 2 a 1, poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico.

A carreira de Luis Zubeldía foi iniciada no Lanús, em seu país de origem, passando também por Barcelona de Guayaquil, do Equador, Racing, da Argentina, LDU, do Equador, Santos Laguna, do México, Independiente Medellín, da Colômbia, Alavés, da Espanha, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Os números de Zubeldía na LDU são animadores para os são-paulinos: conquistou o título equatoriano e da Copa Sul-Americana. Segundo a SofaScore, ele comandou uma equipe com 65.2% de aproveitamento, com 25 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas, marcando 74 gols e sofrendo 30.