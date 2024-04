Rival do Santos na estreia da Série B, Paysandu vive bom início de temporada; veja detalhes

Neste sábado, Santos e Paysandu se enfrentam pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 16h30 (de Brasília), na Vila Belmiro. O clube paraense começou muito bem a temporada, conquistando o título estadual e garantindo vaga na final da Copa Verde.

Pelo Campeonato Paraense, o Paysandu sagrou-se campeão de forma invicta. Na fase de grupos da competição, o clube somou seis vitórias e dois empates, em oito partidas disputadas. Nas quartas de final, o Papão bateu o Bragantino-PA pelo placar agregado de 6 a 1, triunfando nas duas partidas. Pela semifinal, o time também não sofreu para avançar, já que, com agregado de 5 a 1, despachou o Águia de Marabá.

Nos muros da nossa história! 50x PAYSANDU! ?????#OMaiorCampeãodaAmazônia pic.twitter.com/Gu54gL3YWB ? Paysandu Sport Club (@Paysandu) April 15, 2024

Na grande final, o Paysandu derrotou seu maior rival - o Remo. Na primeira partida, jogando fora de casa, o clube venceu pelo placar de 2 a 0. Na decisão, com vantagem no placar, as equipes empataram em 1 a 1.

O Paysandu também avançou à final da Copa Verde. Na competição disputada entre equipes da Região Norte e Centro-Oeste, junto do Espírito Santo, o time eliminou o Rio Branco-AC, Manaus-AM e o Remo. A única derrota do Papão foi diante do Manaus, pelo placar de 1 a 0, na partida de ida das quartas de final. Entretanto, na volta, o clube goleou por 4 a 1.

Na decisão da competição, o Paysandu espera o vencedor do duelo entre Vila Nova e Cuiabá.

O grande revés do time do Pará na temporada foi a derrota contra o Juventude, pela segunda rodada da Copa do Brasil. No Estádio Alfredo Jaconi, o Paysandu foi derrotado em 3 a 1 e deu adeus à competição nacional.