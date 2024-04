Principal organizada do Corinthians repudia troca de farpas entre Rubão e presidente do Conselho

A Gaviões da Fiel, principal torcida organizada do Corinthians, repudiou a troca de farpas entre o diretor de futebol Rubão e o presidente do Conselho Deliberativo Romeu Tuma Junior. Em nota oficial, a comunidade lamentou o ocorrido, classificando-o como "inadmissível".

Relembre a discussão

Durante a última quinta-feira, Rubão e Romeu Tuma Juniors escancararam a crise política que o Corinthians atravessa. O diretor de futebol, em entrevista ao ge, expôs sua insatisfação com as comissões temáticas criadas por Romeu, que possuem o objetivo de garantir um maior diálogo com os membros da diretoria de Augusto Melo, gerando um melhor funcionamento do órgão estatutário dentro de cada atribuição.

"Foi montado um governo paralelo que a gente não vai admitir. Não vamos admitir de forma alguma! Não chegamos lá por imposição, chegamos lá pelo voto do associado, não só voto de conselheiro só. É bem diferente", comentou Rubão, que entende que foi criada uma estrutura para "pressionar o presidente".

Romeu questionou a fala de Rubão, já que a criação das comissões está prevista no Estatuto do clube. Além disso, o presidente do Conselho Deliberativo criticou a atuação do dirigente no futebol da agremiação.

"A pegadinha desse jogo, é que o Diretor de Futebol, no dia seguinte ao Corinthians estar à beira da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, venha a público em uma entrevista atacando a honra de Conselheiros, caluniosa e desrespeitosa, tentando jogar todas as instituições do clube e seus integrantes em conflito generalizado para criar uma narrativa se vitimizando, justamente para se eximir de dar explicações sobre seu trabalho que é questionado por unanimidade. Oras, vá se explicar pelo desempenho pífio de nosso time, pois a todos parece que o problema lá no CT é de gestão do futebol. Sobre isso o Presidente também deve explicações a todos, o que acontece com e no Corinthians", escreveu Romeu.

O presidente do Conselho ainda aconselhou Augusto a "se afastar desse tipo de gente, custe o que custar, para que não seja refém de ninguém". A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que relação de Melo e Rubão, hoje, é de distanciamento, por conta de decisões tomadas pelo diretor de futebol e pelo protagonismo que Fabinho Soldado adquiriu no departamento.

Depois, em resposta, Rubão classificou a nota de Romeu como "patética" e falou em "descontrole emocional" do presidente do Conselho. "Tuma Jr usa uma série de adjetivos apenas para destilar ofensas pessoais contra mim, desviar o foco de suas reais intenções e confessar que conspira nos bastidores para ficar com a diretoria de Futebol", acusou o dirigente.

Augusto está sendo pressionado nos bastidores para desligar Rubão do cargo de diretor, mas essa não é uma decisão simples de ser tomada, por se tratar de um antigo aliado político, de forte influência no clube. Fran Papaiordanou, integrante da chapa União dos Vitalícios, vem ganhando força nos bastidores para assumir a função em caso de saída de Rubens.

Romeu Tuma Junior foi apoiado por Augusto Melo na eleição do Conselho Deliberativo e derrotou Jorge Kalil, que foi o candidato da oposição. Seu mandato no órgão fiscalizados do clube vai até 2027.

Veja a nota completo da Gaviões da Fiel:

O Gaviões da Fiel Torcida lamenta profundamente a discussão travada entre o diretor de futebol, Rubens Gomes e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Junior, por meio da imprensa nos últimos dias.

Essa exposição negativa do Corinthians é inadmissível e acontece ao mesmo tempo em que o retrospecto do departamento de futebol mostra um desempenho abaixo do esperado para a grandeza do Clube e, ao invés de os poderes contribuírem para sairmos dessa situação, infelizmente preferem expor mazelas políticas menores que somente pioram o momento atual.

Caso não tenham conhecimento das disposições estatutárias, o artigo 24, incisos C e H determinam que seus associados se portem com correção e zelo, bem como que não sujem a imagem do clube, por qualquer meio, inclusive pela imprensa.

Ressaltamos, também, que o artigo 28, inciso E, prevê pena de desligamento para aquele que difama a imagem do clube, o que claramente se verifica pelas declarações veiculadas.

Desta forma, deixamos aqui publicamente o nosso pedido ao presidente do clube para solicitar à Comissão de Ética a apuração de tais condutas para que didaticamente demonstre a todos que exposições negativas não serão toleradas, sobretudo quando esquecem o nosso bem maior: o Corinthians.