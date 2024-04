Perfil no site da CBF já mostra meio-campista Patrick com a camisa do Santos

O Santos ainda não anunciou a contratação do meia Patrick, do Atlético-MG. No entanto, nesta quinta-feira, a página da CBF atualizou a imagem de perfil do jogador, que aparece vestindo a camisa do Peixe.

A página não informa o time do meia, apenas contém a foto com a camisa do Santos. Com o vazamento feito pela CBF, o Alvinegro deve anunciar Patrick já nesta sexta-feira ou, então, nos próximos dias.

O nome de Patrick foi ventilado no Santos na última semana, tanto que o presidente Marcelo Teixeira confirmou que a negociação já estava bem encaminhada.

Patrick já aparece com a camisa do Santos em foto vazada pela CBF. (Imagem: Reprodução / CBF)

Patrick deve chegar ao Peixe por um empréstimo até o final do ano, com um valor fixado de 1 milhão de dólares (R$ 5,24 milhões na cotação atual). O valor será parcelado em 12 vezes (cerca de R$ 450 mil por mês), com pagamento a partir de 2025.

O jogador chega para fortalecer ainda mais o elenco do Santos, que foca na Série B do Campeonato Brasileiro. O Alvinegro estreia na competição neste sábado, contra o Paysandu. A bola rola na Vila Belmiro a partir das 16h30 (de Brasília).