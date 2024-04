Palmeiras tenta superar desgaste para encarar sequência dura na temporada

O técnico Abel Ferreira irá quebrar a cabeça para escalar o Palmeiras nos próximos jogos da temporada. O time tem sentido o desgaste acumulado pela sequência de partidas importantes, e a comissão liga alerta para não correr risco de perder jogadores por lesão.

Um dos atletas que está indo ao limite é o meio-campista Raphael Veiga. Ele disputou praticamente todos os duelos do Alviverde neste ano e não resistiu: teve que pedir para sair no segundo tempo da derrota para o Internacional, por 1 a 0, na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro.

Além do camisa 23, outro jogador foi vítima da sequência. O volante Zé Rafael sofreu uma lombalgia e foi desfalque nas últimas quatro partidas do time.

Abel Ferreira tenta superar o problema do desgaste enquanto prepara o Palmeiras para uma sequência dura. Em um período de 11 dias, a equipe irá enfrentar o Flamengo, pelo Brasileiro, o Independiente del Valle, pela Libertadores, o São Paulo, pelo Brasileiro, e o Botafogo-SP, pela Copa do Brasil.

Em entrevista coletiva, o português falou sobre o caso de Veiga e deixou em aberto a possibilidade de poupar alguns dos principais jogadores do elenco.

"Eu tirei porque ele pediu para sair. Não é de hoje que faço isso (preservar jogadores). Sim, temos o Núcleo de Saúde e Performance absolutamente extraordinário, que nos ajuda muito, e temos uma comissão técnica que gere, por isso não temos tantas lesões como em outros clubes. Há alguns jogadores que nós insistimos mais, você disse um deles, o Veiga. Mas, não há milagres. Talvez, se não tivéssemos ido à final do Paulistão, teríamos tempo de recuperar. É uma posição que, neste momento, ainda não temos um substituto à altura do Veiga. Vamos ver o que ele tem", declarou o comandante.

"Eu disse há dois ou três dias atrás, quando tivemos uma viagem longa, jogamos em um gramado duro, que isso ia se pagar. Não me canso de dizer, dois dias ou três de recuperação fazem uma diferença absurda", acrescentou.

Ainda com dúvidas na escalação, o Palmeiras recebe o Flamengo neste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Allianz Parque.