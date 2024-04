Novo técnico do São Paulo, Zubeldía teve 2 títulos e 65% de aproveitamento com a LDU em 2023

Nesta sexta-feira, o São Paulo acertou a contratação de Luis Zubeldía como novo treinador da equipe. Em 2023, com a LDU de Quito, do Equador, o técnico conquistou dois títulos e teve 65% de aproveitamento durante o ano.

De acordo com o Sofascore, no ano passado Zubeldía comandou a LDU em 46 jogos e obteve 25 vitórias, 15 empates e apenas seis derrotas. Foram 74 gols marcados e 30 sofridos. Sua equipe criou 111 grandes chances e permitiu 41 aos adversários, com uma posse de bola média de 57,2%.

Esses números resultaram nos títulos do Campeonato Equatoriano e da Copa Sul-Americana, conquistados sobre o Independiente del Valle e o Fortaleza, respectivamente. As duas taças foram vencidas depois da decisão por pênaltis.

Na campanha da conquista da Sul-Americana, a LDU eliminou o próprio São Paulo. O time de Zubeldía venceu no Equador por 2 a 1 e foi derrotado no Brasil por 1 a o. Nas cobranças de pênalti, a LDU levou a melhor e ficou com a vaga.

No total, Luis Zubeldía fez 71 jogos à frente da LDU, com 40 vitórias, 22 empates e nove derrotas, entre abril de 2022 e dezembro de 2023.

O treinador de 43 anos também tem passagens por Lanús e Racing, da Argentina, Cerro Porteno, do Paraguai, Aláves e Almería, da Espanha, Independiente Medellín, da Colômbia, e Barcelona de Guayaquil, do Equador.