Luan rescinde com Vitória; trajetória durou três meses e seis jogos

A passagem do meia-atacante Luan pelo Vitória acabou. Contratado no meio de janeiro, o jogador rescindiu hoje seu contrato em comum acordo com a equipe.

O que aconteceu

O Vitória afirmou que a decisão foi tomada em "comum acordo". A desvinculação de Luan já foi publicada no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF.

O jogador se despede da torcida após seis jogos disputados. Ele não marcou gols, mas deu assistência na partida contra o Treze, pela Copa do Nordeste — a única em que iniciou como titular.

Nos últimos dias, ele perdeu ainda mais espaço no elenco comandado por Léo Condé. O meia-atacante sequer foi relacionado, por exemplo, para a estreia do Vitória no Campeonato Brasileiro.

Luan não engata uma boa sequência desde 2019, quando saiu do Grêmio rumo ao Corinthians. Ele também passou pelo Santos e pelo Grêmio, mas acabou descartado por ambos.