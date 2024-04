Ituano encerra preparação para estreia na Série B, e Valentim faz balanço dos treinos

Depois de ser eliminado na fase de grupos do Campeonato Paulista, o Ituano voltará a ter um compromisso oficial após mais de um mês. A equipe encerrou a preparação para a estreia na Série B do Campeonato Brasileiro, que será neste sábado, às 15h30 (de Brasília), contra a Chapecoense.

Alberto Valentim foi anunciado como treinador do Ituano na reta final do Estadual e não teve muito tempo para treinar com a equipe na competição. Agora, ele fez um balanço deste longo período que teve para trabalhar.

"Foi muito positivo. Foi um período em que tivemos a oportunidade de nos conhecermos mais. Eles entendem mais aquilo que nós queremos em todas as fases do jogo. Foi um período onde eu pude conhecê-los como atletas e pessoas. Isso está dentro daquilo que a gente quer no trabalho para a máxima performance", disse.

"Nestes dias falei para o Beto Souza e Juninho, o quanto estou satisfeito com a entrega deles nos treinos. Lógico que trabalhamos com vídeos e faremos alguns ajustes. Inclusive nas vitórias que virão. Estou satisfeito com a forma como eles estão se entregando nos treinamentos", completou.

O treinador também se mostrou contente ao receber elogios dos atletas durante o longo período de treinamento.

"Essa aceitação por parte deles me deixa muito feliz. O discurso que tive com eles foi franca e muito verdadeira. Foi de minha obrigação procurar ajudá-los individualmente. Depois o coletivo vem forte e falo para eles. Os treinos são para que isso aconteça. Para que nos aproximamos o máximo da realidade dos jogos. O meu lado de ajudá-los é lembrar o que nós treinamos e pedimos. E a forma como estão se entregando nos treinos. Tenho que fazê-los trabalhar da melhor maneira possível. De deixar os treinos mais competitivos possível", falou.

Miguel Schincariol

Para a partida de estreia, Alberto Valentim preferiu fazer suspense sobre a escalação titular, alegando que só define a equipe até 24 horas antes do jogo.

"Em relação aos 11 que vão iniciar eu sempre deixo uma briga para eles. Lógico que dentro das minhas ideias e das características de cada um. Eu gosto de definir até 24 horas antes da partida. Vou dar exemplo de como isso aconteceu com o São Paulo no último jogo. Não vou citar o jogador, mas mudei a escalação na véspera. O treino me diz muitas coisas. Eu gosto de definir mais próximo da partida", comentou.

Por fim, o ex-técnico de Botafogo, Vasco e Athletico-PR projetou a participação do Ituano nesta edição da Segunda Divisão.

"Os torcedores vão ver uma equipe unida e aguerrida. Obedecendo todas as fases do jogo e com muito equilíbrio. Um grupo do Ituano. O torcedor não vai ver apenas os 11. Tenho batido na tecla com eles. Nós seremos mais fortes se todos os jogadores estiverem prontos para jogar. O campeonato é muito longo. Teremos uma sequência grande de jogos e com menos dias para a recuperação dos atletas. Então o torcedor pode esperar isso. Uma forma de jogar muito constante"