Ex-Corinthians, volante Gabriel é emprestado pelo Internacional ao Athletico-PR; veja detalhes

Com poucas horas para o fim da janela de transferências, diversos clubes seguem se movimentando no mercado da bola. Nesta sexta-feira, o Athletico-PR anunciou a contratação do volante Gabriel Girotto. O jogador de 31 anos, que pertence ao Internacional, assinou por empréstimo com o Furacão até o fim da atual temporada.

"Bem-vindo, Gabriel! Volante, que estava no Internacional, chega para reforçar o nosso Furacão na sequência da temporada", escreveu o clube paranaense nas redes sociais.

Gabriel foi revelado nas categorias de base do Paulínia FC, equipe de São Paulo. No entanto, foi somente após rumar ao Botafogo, em 2012, que começou a ganhar destaque no cenário brasileiro. Após três anos no Glorioso, se transferiu para o Palmeiras, time no qual permaneceu por duas temporadas.

Depois, o volante deixou o Palmeiras para reforçar um rival. Foi contratado pelo Corinthians, clube em que se consolidou e ganhou grande prestígio devido ao bom desempenho. O jogador foi peça importante no tricampeonato paulista em 2017, 2018 e 2019, além de ter erguido o Campeonato Brasileiro de 2017.

Já em seus últimos anos no Timão, em 2020 e 2021, o atleta sofreu uma queda de desempenho e acabou deixando o clube paulista rumo ao Internacional. O começo de sua trajetória em Porto Alegre foi animador: começou tendo boas atuações e, em certo momento, até chegou a capitanear o time.

Contudo, sofreu uma grave lesão no joelho e, desde então, acumulou altos e baixos. Com o retorno do técnico Eduardo Coudet e a chegada de reforços, o jogador perdeu espaço e, neste ano, entrou em campo em apenas dois jogos. Agora, vai em busca de mais oportunidades no Athletico-PR.

Gabriel já foi registrado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e fica à disposição do técnico Cuca para a sequência da temporada. Em seu próximo compromisso, o Athletico-PR recebe o Internacional pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola neste domingo, às 16h (de Brasília), na Ligga Arena.