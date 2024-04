Dupla do Flamengo domina os prêmios da segunda rodada do Brasileirão

Após vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, os jogadores do Flamengo De La Cruz e Luiz Araújo "varreram" os prêmios da segunda rodada do Brasileirão.

Com o início de ano empolgante do Flamengo e o bom desempenho nas duas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, a equipe de Tite soma seis pontos em dois jogos e lidera a competição.

O uruguaio De La Cruz foi escolhido o craque da rodada após sua grande atuação "de gala" que incluiu um gol e uma assistência contra o São Paulo.

O craque, o Cara! De La Cruz foi o grande nome da minha segunda rodada na votação do torcedor! É o Nico! É do @flamengo! ??? pic.twitter.com/rhhtLkIVBc ? Brasileirão Betano (@Brasileirao) April 19, 2024

E a assistência de De La Cruz foi para o eleito gol da rodada, marcado por Luiz Araújo.