Dias antes de pegar o São Paulo na Libertadores, Barcelona-EQU demite técnico Diego López; confira

Na noite desta sexta-feira, o Barcelona de Guayaquil-EQU, próximo adversário do São Paulo na Copa Libertadores, informou a demissão do treinador Diego López a seis dias do confronto. Também deixaram o clube o preparador físico Alejandro Valenzuela e o auxiliar técnico Michelle Fini.

"O Barcelona Sporting Club anuncia que deu por encerrado o contrato de trabalho do técnico do time principal, Diego López, exercendo a cláusula de rescisão de forma antecipada. Expressamos nosso mais profundo agradecimento ao treinador uruguaio por seu compromisso e dedicação durante o tempo que esteve no clube", escreveu o time em nota publicada nas redes sociais.

O comunicado do time equatoriano ainda completou: "Desejamos muita sorte e muito sucesso em seus próximos desafios esportivos. Durante a transição, o corpo técnico interino assumirá a equipe enquanto o clube busca um novo treinador para a equipe profissional".

Diego López foi contratado pelo Barcelona de Guayaquil após a saída de Fabián Bustos. Na última temporada, foram 16 jogos disputados, com nove vitórias conquistadas. Neste ano, porém, o treinador não conseguiu manter o bom desempenho.

Nos nove jogos em que comandou a equipe equatoriana em 2024, obteve apenas quatro vitórias, com quatro empates e uma derrota. O time, porém, tem deixado a desejar na Libertadores - empatou com Talleres-ARG e Cobresal-CHI nas duas primeiras rodadas da fase de grupos. Ele encerra sua passagem com 25 jogos, 13 triunfos, nove empates e três reveses.

López tinha renovado seu contrato com o Barcelona-EQU recentemente até o fim de 2025. No entanto, o clube decidiu por demitir o treinador após alguns resultados decepcionantes nesta temporada. No torneio continental, por exemplo, a equipe está fora da zona de classificação às oitavas neste momento, com apenas dois pontos.

O duelo entre Barcelona de Guayaquil e São Paulo pela terceira rodada do Grupo B da Libertadores acontece nesta quinta-feira (25). A bola rola às 21h (de Brasília), no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Se o time equatoriano vai para o embate com a equipe técnica interina, o Tricolor deve ter um novo nome no comando. Após a demissão de Thiago Carpini na última quinta-feira, a equipe do Morumbi agiu rapidamente e acertou a contratação de Luis Zubeldía, que comanda a LDU-EQU.