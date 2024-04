Corinthians vê extracampo e usa pouco a base, mas abre exceção para Wesley

Do UOL, em Santos

O Corinthians tem usado pouco a base, mas o atacante Wesley é exceção.

O que aconteceu

O técnico António Oliveira entende que o momento difícil pede jogadores mais experientes, mas Wesley é titular aos 19 anos.

António se preocupa com o extracampo do atacante, porém, entende que trata-se de um potencial craque.

Essa possibilidade de decidir jogos faz o treinador português abrir uma exceção diante de escolhas por atletas mais velhos.

A comissão técnica fala com Wesley o tempo todo para dar noções táticas, mas também pedir uma postura melhor. Nada que não seja considerado normal pela idade.

É bom para o Corinthians e para ele sua permanência de mais um, dois anos aqui. Não são só comportamentos de educá-lo dentro de campo, mas também educá-lo fora do campo. É um menino que tem aprendido, às vezes é um bocadinho folgado, mas está a aprender. Temos que perceber, como gestores, que cada um tem suas características, e o Wesley tem as dele. A permanência dele aqui seria importante para sua evolução dentro de campo, mas especialmente fora, para se tornar cada vez mais uma melhor pessoa.

António Oliveira

Base joga pouco

Além de Wesley, o único da base que tem tido chances é o meio-campista Breno Bidon. Ele, porém, só ganhou espaço por causa de desfalques.

João Pedro, Guilherme Biro, Ryan, Arthur Sousa, Giovane, Kayke e Léo Mana não têm sido utilizados.

As alterações de António Oliveira têm sido basicamente as mesmas: Matheuzinho, Fausto Vera, Paulinho, Gustavo Mosquito, Pedro Raul são os mais utilizados vindo do banco de reservas.