Corinthians: Carlos Miguel titular? Vitão diz que tirar Cássio é tiro no pé

O comentarista Vitor Guedes participou da live do Corinthians nesta sexta-feira (19) e disse que tirar Cássio do time titular é "tiro no pé".

O que ele disse?

Tem que ser titular. Futebol não se faz com lógica apenas, se faz com gestão de grupo. Não se deve renovar. Cássio, Rogério Ceni, Marcos no banco? Não tem como administrar. Cássio falhou nos dois gols, mas o time também. Não dá para ter o Cássio e fazer palhaçadinha pois ele não sabe jogar com os pés. É uma ode à imbecilidade. Colocar Cássio no banco é tiro no pé. Perde grupo. Jogador de futebol não é uma posição normal. Se mexe com o grupo. Colocar Cássio no banco é problema maior que administrar algumas falhas. Merece ser titular? Não. Mas seria um problema tirá-lo do time

Vitor Guedes

E um revezamento?

Samir Carvalho entende que alternar o goleiro entre os campeonatos poderia ser importante para o Corinthians entender se Carlos Miguel está de fato pronto para substituir Cássio.

O que se deve fazer, se quiser realmente fazer essa transição, que seja feita com sabedoria como existe lá fora. Tem Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Põe goleiro para jogar as copas e o Cássio titular no Campeonato Brasileiro. Para vermos se o Carlos Miguel está pronto para ser o substituto de um dos maiores ídolos do clube. Samir Carvalho.

