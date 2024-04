Como amizade da base ajudou joia do Flamengo a fechar com o Palmeiras

Do UOL, no Rio de Janeiro e em São Paulo

Contratado por empréstimo no início da temporada, Lázaro sente-se cada vez mais à vontade no Palmeiras. E grande parte dessa adaptação rápida deve-se a um antigo amigo que o recebeu de braços abertos: Richard Rios.

Família de Lázaro ajudou Rios

Lázaro e Richard Rios são amigos desde os tempos de base no Flamengo. O colombiano chegou ao Rubro-Negro em 2019, onde o brasileiro já estava e o ajudou na adaptação. Eles atuaram juntos no clube carioca até 2021.

Foram diversas as vezes que Lázaro e sua família receberam Rios em seu lar, quando o volante ainda estava no período de conhecer a língua e cultura local.

Quando cheguei ao Brasil, ele [Lázaro] foi uma das pessoas que melhor me acolheu, a família dele também. Eu ia à casa dele, minha família ia à casa dele... Fico muito feliz por estar com ele de novo. Ele é brasileiro, então não preciso ajudar tanto, mas estou aqui no Palmeiras há mais tempo que ele. Qualquer coisa que precisar, estou aqui para ajudá-lo. Ele é um menino do bem, uma pessoa excelente. Espero continuar essa amizade por muito tempo porque, além do futebol, dos títulos e tudo mais, o que importa é a amizade, os amigos que a gente faz dentro do campo.

Richard Rios, ao site oficial do Palmeiras

Ligação para 'gringo carioca' foi fundamental para o acerto

Lázaro não teve dúvidas em ligar para o "gringo carioca" quando recebeu a proposta do Palmeiras. Este é o apelido que o atacante colocou no amigo, dada a grande adaptação que Richard Rios teve ao Rio de Janeiro, a ponto de hoje ser adepto até mesmos dos passinhos de funk.

Lázaro quis saber como era o ambiente do elenco alviverde, a estrutura do clube e outros fatores, e o volante o convenceu rapidamente a topar o desafio.

Desde quando conheci o Richard lá no Flamengo, sempre me dei muito bem com ele. Fico chamando ele de gringo carioca, porque ele parece que nasceu no Rio já [risos]. Temos uma amizade muito boa. Íamos para praia, shopping, aproveitávamos muito juntos. É um moleque que merece tudo que está vivendo. Estou sendo muito bem recebido por ele aqui, e isso significa muito para mim, porque quando acaba o futebol, o que fica é a amizade. E, com certeza, ele vai ser um cara que vou levar para o resto da minha vida. Richard tem um enorme coração e torço muito pela felicidade dele.

Lázaro, ao site oficial do Palmeiras

Cada vez mais espaço com Abel

Lázaro chegou ao Palmeiras por empréstimo até o fim do ano. Há uma opção de compra de 13 milhões de euros (cerca de R$ 72 milhões na cotação atual).

O Alviverde tem uma cláusula para segurá-lo até o Super Mundial de Clubes. Para isso, precisa pagar 1 milhão de euros (R$ 5,5 milhões) para estender o vínculo até o meio de 2025.

O meia-atacante não chegou como titular, mas rapidamente chamou a atenção de Abel Ferreira pela qualidade técnica, versatilidade e os bons treinamentos. Começou entre os 11 no segundo jogo da final do Paulista contra o Santos e na derrota por 1 a 0 para o Internacional.