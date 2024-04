Com gol de Lucca no fim, Novorizontino vira sobre o CRB e estreia com vitória na Série B do Brasileirão

Na noite desta sexta-feira, a Série B do Campeonato Brasileiro teve seu pontapé inicial. Na abertura da primeira rodada, o Novorizontino venceu o CRB de virada, por 2 a 1, no Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi. O gols dos donos da casa foram marcados por César Martins e Lucca, enquanto Gegê fez para o time visitante.

O empate estava praticamente selado quando, no último lance, Lucca apareceu de cabeça e balançou as redes. Com o resultado, o Novorizontino estreou com triunfo no torneio e somou seus primeiros três pontos. Já o CRB não começou bem e não conseguiu pontuar.

Agora, os dois times voltam a campo com focos distintos. Em compromisso pela segunda rodada da Série B, o Novorizontino visita o América-MG neste sábado, às 18h (de Brasília), no Independência.

Por outro lado, o CRB terá pela frente o Bahia pela semifinal da Copa do Nordeste. A bola rola nesta quarta-feira, na Arena Fonte Nova, em horário a ser confirmado pela CBF.

O jogo

O duelo começou parado, com as duas equipes se estudando bastante. Mas foi logo no início, aos 14 minutos, que o CRB abriu o marcador. Falcão encontrou Gegê dentro da grande área. O meia finalizou no gol e a bola ainda desviou em Eduardo, tirando qualquer chance de defesa do goleiro Jordi: 1 a 0.

Três minutos depois, o Novorizontino teve grande chance para igualar o placar. Waguininho encontrou lindo passe para Neto Pessoa dentro da grande área. Sozinho, o centroavante teve tempo de dominar e bater, mas pegou mal e mandou por cima do travessão.

Foi apenas aos 37 minutos de partida que o Novorizontino voltou a assustar o CRB novamente. Reverson avançou com a bola até a intermediária e arriscou a finalização. O goleiro Matheus Albino, por sua vez, fez uma grande defesa para evitar o gol de empate dos donos da casa. Com isso, o embate foi para o intervalo com placar de 1 a 0 para o time alagoano.

Na volta para o segundo tempo, o Novorizontino tentou pressionar pelo empate, mas não conseguiu criar nenhuma grande chance de gol nos primeiros 15 minutos. O CRB, por outro lado, se defendeu bem e esperou algumas oportunidades para sair no contra-ataque.

Com 16 minutos, os donos da casa tentaram no jogo aéreo. Após cruzamento para dentro da grande área, Rodolfo subiu mais alto que a zaga do CRB para cabecear, mas mandou longe do gol defendido por Matheus Albino.

Foi apenas aos 29 minutos de etapa final que o Novorizontino conseguiu empatar o duelo. Raul Prata apareceu pelo lado direito e cruzou para dentro da grande área. O zagueiro César Martins atuou como centroavante, se adiantou à zaga do CRB e marcou de cabeça para deixar tudo igual e fechar o marcador em 1 a 1.

No apagar das luzes, o Novorizontino pressionou e conseguiu a virada. Paulo Vitor cruzou para dentro da grande área e, novamente, a zaga do CRB falhou. Lucca subiu mais alto que a defesa rival para cabecear. A bola ainda bateu no travessão antes de acabar no fundo das redes com requintes de crueldade: 2 a 1.