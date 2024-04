Com baixa na zaga, Corinthians faz último treino para jogo contra Red Bull Bragantino; veja provável time

O Corinthians encerrou na tarde desta sexta-feira a preparação para o jogo contra o Red Bull Bragantino, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Gustavo Henrique, diagnosticado com dengue, virou baixa de última hora para a comissão técnica chefiada por António Oliveira.

Além do beque, o Timão não contará com Maycon, que rompeu o ligamento do joelho direito, Diego Palacios, em reta final de recuperação de artroscopia no joelho, e Matheus Araújo, que adquiriu trauma na mão direita e fraturou o osso metacarpo. Por outro lato, o técnico António Oliveira voltará a ficar à beira do campo, já que cumpriu suspensão na última rodada, diante do Juventude.

Assim, a provável escalação do Corinthians tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Cacá e Hugo; Raniele, Fausto (Coronado/Paulinho) e Rodrigo Garro; Wesley, Yuri Alberto e Romero.

Nesta sexta, no CT Dr. Joaquim Grava, os atletas iniciaram as atividades na academia, na parte interna do CT, com ativações. Em seguida, o elenco foi ao campo 3 para aquecimento e trabalho com bola sob o comando da comissão técnica.

António organizou um trabalho tático e de bolas paradas, encerrando os últimos ajustes para a partida.

O jogo contra o Bragantino será neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid. Com apenas um ponto conquistado, o Timão vai em busca de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro.