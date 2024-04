Capitão do Real Madrid, Nacho considera deixar o clube ao final da temporada

A relação entre Nacho e Real Madrid pode estar perto de seu final. Segundo o jornal Marca, da Espanha, o jogador, que atua profissionalmente no clube desde 2011, teria avisado aos dirigentes espanhóis sua intenção de deixar o clube ao final desta temporada.

Na temporada passada, o atleta de 34 anos também demonstrava forte intenção de pôr fim à sua passagem pelo Real Madrid. Nacho decidiu permanecer tendo em vista a grande chance de conquistar mais títulos vestindo a braçadeira de capitão da equipe.

Um ano depois, a história se repete, mas agora, segundo a mídia espanhola, ele conversou diretamente com os dirigentes do clube, incluindo o presidente Florentino Pérez, destacando seu pensamento de não continuar. Nacho tem contrato válido até o fim desta temporada (23/24), assim, várias equipes demonstraram interesse em contar com o futebol do lateral direito, como a Inter de Milão, por exemplo.

O jornal Marca ainda afirma que a ideia de jogar por outro time no Campeonato Espanhol não passa pela cabeça de Nacho.

Caso a despedida do capitão dos merengues se confirme, o Real Madrid já está mapeando o mercado para uma possível reposição do atelta. Lent Yoro, jogador de 18 anos do Lille, da França, aparece como um dos cotados.

No total, atuando pelo Real Madrid, Nacho acumula 374 jogos, com 16 gols e distribuindo nove assistências.

A equipe volta aos gramados, neste domingo, para enfrentar o rival Barcelona, pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola às 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.