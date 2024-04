Weverton lamenta perda de pontos do Palmeiras em casa, mas destaca: "O campeonato está só começando"

Nesta quarta-feira, o Palmeiras perdeu do Internacional por 1 a 0 na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o primeiro revés dos comandados de Abel Ferreira como mandante nesta temporada. O goleiro Weverton lamentou o resultado e destacou a jornada que o clube tem pela frente.

"Não era o que queríamos para hoje, queríamos vencer. Infelizmente não conseguimos. Como sempre falamos: quando ganha não tem muito tempo para comemorar e quando perde também não tem tempo para ficar se lamentando. Daqui a três dias vamos entrar em campo e teremos um jogo muito difícil contra o Flamengo na nossa casa, no nosso estádio, onde estamos acostumados a jogar. Sabemos que vai ser duro, mas é pensar para frente porque o campeonato está só começando, é só a segunda rodada. Óbvio que perder ponto em casa nunca é bom, mas tem muito chão para percorrer. Vamos reunir forças, nos recuperar e trabalhar para que domingo a gente possa fazer um jogo melhor e procurar a vitória", disse.

O duelo contra o Inter precisou passar para a Arena Barueri já que o Allianz Parque teve um show na última terça-feira e estava ocupado pelas estruturas do palco. O clube retorna a sua casa neste domingo para enfrentar o Flamengo, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola rola às 16 horas (de Brasília). A equipe retoma os treinos nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

"Sempre vamos jogar para ganhar, lutar até o fim. Isso é uma característica dessa equipe. Vamos procurar a vitória sempre, mas tem dia que não vai dar. Ninguém é imbatível. Acho que o Inter tem seus méritos, fez um bom primeiro tempo e depois conseguiu se defender. Nós também criamos boas oportunidades de fazer o gol, mas infelizmente o futebol é assim. Ficamos tristes hoje, mas amanhã vamos voltar cedo para fazer nosso trabalho, descansar e recuperar para ajustar e voltar a campo domingo em casa, com nosso torcedor e procurar a vitórias, que é muito importante para nós", finalizou.

Wesley, ex-Palmeiras, anotou o único gol do jogo, aos 44 minutos do primeiro tempo. Antes disso, Borré teve chance de fazer de pênalti, mas isolou a cobrança. O goleiro Weverton pouco foi acionado nesta noite. O Verdão fez uma pressão no fim, mas não conseguiu o empate.

O Palmeiras tem três pontos, conquistados na primeira rodada com o triunfo sobre o Vitória, fora de casa. O resultado deixa o Verdão na 11ª colocação.