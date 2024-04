Leverkusen marca no fim, avança na Liga Europa e segue invicto na temporada

Do UOL, em São Paulo

O West Ham empatou com o Bayer Leverkusen por 1 a 1 nesta quinta-feira (18), no Estádio Olímpico de Londres, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa.

Michail Antonio e Jeremie Frimpong fizeram os gols do jogo. O atacante do West Ham marcou aos 13 minutos do primeiro tempo, enquanto o ala do Leverkusen fez aos 44 da etapa final.

O resultado colocou o Leverkusen na semifinal. A equipe alemã venceu na ida por 2 a 0, e assim o placar agregado ficou em 3 a 1. O time de Xabi Alonso mantém vivo o sonho de conquistar a tríplice coroa — já confirmou o primeiro título da Bundesliga em sua história e está na final da Copa da Alemanha.

O empate protege a sequência invicta histórica do Leverkusen. O campeão alemão chegou 44 jogos sem perder por todas as competições na temporada 2023/24, com 38 vitórias, seis empates, 124 gols marcados e 32 sofridos.

O Leverkusen enfrentará a Roma na semifinal. O time da capital italiana garantiu vaga após vencer o Milan por 2 a 1 nesta quinta, no Estádio Olímpico de Roma. A tabela detalhada não foi divulgada pela Uefa, mas sabe-se que os jogos acontecerão em 2 e 9 de maio.

Como foi o jogo

Paquetá suspenso. Vice-artilheiro do West Ham na Liga Europa com quatro gols, o brasileiro não pôde representar sua equipe no jogo mais importante da temporada até agora. O camisa 10 levou terceiro cartão amarelo na semana passada, em Leverkusen.

West Ham diminuiu o prejuízo da ida rapidamente. O Leverkusen parecia tranquilo no jogo, e chegou a assustar com finalização de longe de Tella aos 11. Mas foi o time da casa quem abriu o placar, dois minutos depois. Bowen cruzou da intermediária, Antonio subiu mais alto que Kossounou, aproveitou saída ruim de Kovar e mandou para as redes. Após o gol, a partida ficou totalmente à feição dos Hammers.

Leverkusen desconfortável. Dominante na maior parte dos 43 jogos que fez nesta temporada antes de hoje, o campeão alemão se viu acuado diante do West Ham. A equipe londrina gerou oportunidades em transição e pressionando a saída de bola. A zaga visitante parecia atordoada, e Xabi Alonso não demorou para mexer: tirou Kossounou aos 29 minutos do primeiro tempo, colocando Tapsoba em seu lugar.

Confusão entre jogadores do West Ham e do Bayer Leverkusen na Liga Europa Imagem: Rob Newell - CameraSport/CameraSport via Getty Images

O jogo esquentou. Durante a parada para substituição, membros das comissões técnicas se desentenderam. Billy McKinley, assistente do West Ham, foi expulso. Após o árbitro José Martínez apaziguar a confusão fora das quatro linhas, o atrito passou para os atletas. Tah e Antonio, que já haviam se enroscado no jogo de ida, tiveram princípio de briga e precisaram ser contidos pelos companheiros. Os dois foram penalizados com cartões amarelos.

Leverkusen cadenciou o segundo tempo e foi recompensado no fim. Xabi Alonso fez mais duas alterações ao retornar do vestiário, e especialmente a entrada de Frimpong causou impacto. O ala tornou-se a mais importante válvula de escape da equipe. O holandês perdeu grande chance de empatar aos 38, mas se redimiu seis minutos depois com gol. 1 a 1, invencibilidade protegida e vaga na semifinal garantida.

Ficha técnica - West Ham 1x1 Bayer Leverkusen

Competição: Jogo de volta das quartas de final da Liga Europa

Data: 18 de abril de 2024, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Londres, Reino Unido

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Espanha)

Cartões amarelos: Antonio, Bowen, Coufal, Zouma, Soucek e Álvarez (West Ham); Kossounou, Tah, Palacios, Kovar e Adli (Bayer Leverkusen)

Gols: Antonio aos 13' do 1ºT (West Ham); Frimpong aos 44' do 1ºT (Bayer Leverkusen)

West Ham: Fabianski; Coufal (Johnson), Zouma, Aguerd (Ogbonna) e Cresswell; Álvarez (Cornet), Ward-Prowse e Soucek; Bowen, Antonio e Kudus. Técnico: David Moyes

Bayer Leverkusen: Kovar; Kossounou (Tapsoba), Tah e Hincapié; Stanisic, Xhaka, Palacios e Grimaldo (Adli); Tella (Frimpong) e Wirtz (Andrich); Schick (Boniface). Técnico: Xabi Alonso