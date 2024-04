Vice-campeão mundial contra o São Paulo, Rafa Benítez é o favorito para substituir Carpini

Rafa Benítez tem grandes chances de ser contratado pelo São Paulo para substituir Thiago Carpini. O treinador espanhol, campeão da Liga dos Campeões de 2005, com o Liverpool, e vice-campeão mundial no mesmo ano enfrentando justamente o Tricolor, no Japão, é bem visto pela diretoria do clube e poderia desembarcar no Brasil a qualquer momento para o seu primeiro trabalho no País. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Gabriel Sá e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Após a derrota para o Flamengo, por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, o técnico Thiago Carpini ficou ainda mais pressionado no cargo e pode ser demitido a qualquer momento. O São Paulo, no entanto, tem dificuldades para encontrar um substituto.

Não há uma unanimidade para assumir o comando técnico do São Paulo atualmente. A diretoria entende que todos os treinadores que chegariam ao clube sem muitos questionamentos estão empregados. Já era assim antes de o Tricolor contratar Thiago Carpini.

Rafa Benítez é um treinador que possui uma carreira de respeito, mas não protagoniza um grande trabalho há tempo. Além de ter perdido dois Mundiais de Clube para brasileiros, em 2005, para o São Paulo, e em 2012, para o Corinthians, o treinador espanhol não conseguiu ter sequência nas últimas duas equipes que comandou: o Everton, da Inglaterra, e o Celta de Vigo, da Espanha.

No Everton, Rafa Benítez chegou a treinar James Rodríguez e não ficou muito satisfeito com o comprometimento do meia colombiano na Inglaterra, chegando a disparar contra ele em uma entrevista.

"James prefere dinheiro e uma vida confortável à competição. Ele não trabalha duro, mas espera ser escalado. Seria um desrespeito com os jogadores que se esforçam e, mesmo assim, precisam ficar no banco no dia do jogo", disse Benítez quando ainda treinava o Everton.

Após alcançar projeção nacional e internacional à frente do Valencia, Rafa Benítez treinou Liverpool, Inter de Milão, Chelsea, Napoli, Real Madrid, Newcatle, Everton, Celta de Vido, além do Dalian Yifang, da China.

Nos últimos dias a alta cúpula do São Paulo se reuniu com alguns treinadores para saber se havia interesse de eles assumirem o clube, ouvindo de muitos deles que seria impossível aceitar um convite agora. Por isso, o Tricolor está cada vez mais desesperado para entrar em acordo com um profissional.

A participação na Libertadores e o início do Campeonato Brasileiro são dois motivos que levam o São Paulo a querer fechar com um novo treinador o quanto antes. O clube tem o torneio continental como prioridade máxima em 2024 e também sabe que não pode vacilar na competição por pontos corridos para evitar qualquer risco de rebaixamento.