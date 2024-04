Tironi: 'Dorival era picanha prime na prateleira, hoje não tem nada'

O colunista Eduardo Tironi comparou a busca do São Paulo por um técnico no ano passado após a demissão de Rogério Ceni e a atual procura depois da saída de Thiago Carpini. Para ele, Dorival era uma escolha óbvia e disponível na prateleira.

Tinha picanha prime na prateleira da carne de segunda no ano passado. O São Paulo olhou e trouxe o Dorival, não tinha como errar. Chegou Dorival e foi campeão, um ótimo técnico. Esse ano não tem. Você olha a prateleira e não tem nada lá. Tem essa prateleira aqui sem nada e a tem a dos importados, que é cara para caramba e você nem sabe se aquela carne é realmente boa. Cara é, mas será que é legal? Essa é a situação do São Paulo hoje no mercado

Com relação ao técnico estrangeiro, de acordo com o nível dos técnicos brasileiros hoje eu acho que tende a ser uma boa aposta. Mas depende muito do momento que você vai fazer esse negócio e o tipo do profissional. Você trazer um cara que nunca pisou no Brasil para na quarta que vem jogar em Guayaquil contra o Barcelona (EQU) não é simples. O Abel Ferreira deu uma entrevista para canal português falando que o Campeonato Brasileiro é uma espécie de Liga dos Campeões. Você joga contra o Juventude com 5ºC em Caxias do Sul, depois 50ºC em Cuiabá, depois vai para o Nordeste enfrentar o Bahia... Os europeus não tem a menor noção do que seja isso, nunca jogaram um jogo na altitude, provavelmente.

