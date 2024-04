Tenista brasileiro saca no 'morrinho artilheiro' e surpreende rival; veja

O tenista brasileiro João Fonseca surpreendeu com um saque que encobriu seu adversário no ATP 250 de Bucareste.

O que aconteceu

A promessa de 17 anos acertou um "morrinho artilheiro" no saibro e não deu chances para o italiano Lorenzo Soneco receber o saque. A cena foi protagonizada na partida válida primeira fase do torneio disputado na Romênia, que ocorreu na última terça (16).

O adversário ficou sorrindo e pareceu não acreditar no pontaço "por cobertura" que levou. O carioca empatou em 6 a 6 com o saque e depois veio a vencer o set — e o duelo acabou 7-6(5) e 7-5.

Fonseca avançou no torneio e agora está nas quartas de final. Hoje, ele superou o moldávio Radu Albot por 7-6 e 6-2 e vai enfrentar o chileno Alejandro Tabilo na próxima fase.

O fenômeno do tênis está pela primeira vez entre os oito melhores de um torneio da AFP fora do Brasil. Com isso, ele vai dar um salto no ranking e pode aparecer até a 240ª posição — atualmente, ele é o 276.

Eu fui realmente dar um saque kick, acho que acabou desviando na quadra, não chegou perto da linha, mas tinha basicamente um morro, encobriu ele, pessoal até postou falando que foi um dos melhores kicks, mas realmente foi um pouco de sorte por ter quicado errado, mas acontece. A gente até riu um pouco do momento, eu e Sonego, apesar de ter sido um ponto importante para eu fazer 6 a 6 no 1º set, mas é tênis e acontece com algumas quadras. João Fonseca, via X

Assista

How high does this go?!



Joao Fonseca's kick serve bounces OVER Sonego #TiriacOpen pic.twitter.com/t7X7OOI3CC -- Tennis TV (@TennisTV) April 16, 2024