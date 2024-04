Teixeira quer atenção especial com a base do Santos para evitar a perda de talentos

Marcelo Teixeira já completou 100 dias de gestão no Santos. Neste período, o presidente modificou diversos setores dentro do clube. E uma área que chama a sua atenção é a categoria de base.

Em entrevista coletiva, o mandatário deixou claro que o Peixe vinha cometendo erros graves no tratamento com os Meninos da Vila nos últimos anos. Agora, ele quer corrigir esses problemas para evitar a perda de talentos.

"Temos projetos já feitos nesse ano, tanto no departamento de futebol da base, como até a própria arena, para agregar valores a parceiros. Naming rights e outras situações que estamos trabalhando nos CTs como também na Vila Belmiro e na futura arena. Admitimos que o que nós tínhamos nas estruturas de 2000, com salas de musculação, equipamentos, profissionais voltados às divisões de base, o Santos está reconstruindo. Mas isso hoje é uma carência e reflete nas revelações que o Santos possui. Não apenas na estrutura, mas também em muito daquilo que se tinha como prioridade, na questão tecnológica, scouts, seleções de atletas", disse.

"Muitas vezes os profissionais de base pensavam em títulos, em imediatismo, esquecendo que o talento é primordial. Às vezes temos talentos que são renegados, como aconteceu com o Ganso na minha própria época. Recebemos pareceres dizendo que era um jogador lento, que dificilmente teria sucesso. Nós seguramos, ele permaneceu, conquistou títulos importantes. São detalhes e cuidados que são primordiais para que você alcance o sucesso de revelações em um clube como o Santos", ampliou.

"O Santos deixou de revelar em excelência por talentos, pensando muito em questões físicas, questões de altura. Esqueceu algumas vezes de priorizar jogadores de muito talento como Rodrygo, Gabigol e muitos outros. Temos mais uma vez que dar ênfase ao trabalho nas divisões de base, que é que estamos fazendo para daqui a algum tempo voltar a revelarmos jogadores de potencial em muita quantidade, que é o que Santos fez ao longo de sua história", completou.

Atualmente, o Santos conta com diversos garotos da base no elenco profissional, mas todos são reservas. O técnico Fábio Carille conta com o zagueiro Jair, os laterais Souza e JP Chermont e o atacante Weslley Patati já ganharam minutos em campo.

" Temos jogadores das divisões de base que estão treinando, já haviam sido chamados pelo Carille. Jogadores de potencial, nas quais temos que ter um cuidado. Tivemos exemplos de jogadores da base que foram lançados em momentos como estamos hoje, com maiores exigências da torcida. Tenho experiência nisso, não farei nada que pule etapas e queime jogadores de potencial. Não é uma base reveladora como tínhamos nos anos 2000?, finalizou Teixeira.

O Santos estreia na Segunda Divisão no sábado, às 16h30 (de Brasília), contra o Paysandu. O jogo será na Vila Belmiro, mas sem a presença de público, já que os paulistas estão punidos pelo STJD.