São Paulo abre conversas com Luis Zubeldía e adota otimismo por acordo

O São Paulo abriu conversas com Luis Zubeldía para ser seu novo treinador. O ex-comandante da LDU já estava na mira do clube antes de Thiago Carpini ser contratado, mas, naquela ocasião, as tratativas não avançaram, e o Tricolor acabou optando por apostar no brasileiro.

Há um otimismo em relação a um desfecho positivo nas negociações entre a diretoria do São Paulo e Luis Zubeldía. O argentino de 43 anos vê com bons olhos a oportunidade de trabalhar no Brasil, país que pode catapultar de vez a sua carreira.

Luis Zubeldía chamou atenção após conquistar a Copa Sul-Americana de 2023 contra o Fortaleza, eliminando, inclusive, o São Paulo nas quartas de final, nos pênaltis, em pleno Morumbis. No confronto de ida, no Equador, sua equipe foi bastante superior ao Tricolor e, embora tenha vencido por 2 a 1, poderia ter saído de campo com um triunfo mais elástico.

Luis Zubeldía iniciou sua carreira no Lanús, em seu país de origem, passando também por Barcelona de Guayaquil, do Equador, Racing, da Argentina, LDU, do Equador, Santos Laguna, do México, Independiente Medellín, da Colômbia, Alavés, da Espanha, e Cerro Porteño, do Paraguai.

Enquanto o São Paulo não confirma a contratação de seu novo treinador, o auxiliar técnico Milton Cruz será o responsável por comandar a equipe. O próximo compromisso do Tricolor acontece no domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

A ideia da diretoria são-paulina é de fechar o negócio o quanto antes e fazer com que o novo treinador inicie os trabalhos já visando o duelo da próxima quarta-feira, com o Barcelona de Guayaquil, no Equador, pela Copa Libertadores.