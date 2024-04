Santos realiza penúltimo treino antes de estreia pela Série B do Brasileiro

Nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé, o Santos finalizou seu penúltimo treino visando o jogo de estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Paysandu.

Jair, jovem zagueiro de 19 anos do Peixe, é desfalque para o confronto da primeira rodada, por conta de lesão muscular leve na parte posterior da coxa esquerda.

Assim, uma possível escalação é com: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Hayner; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Furch e Guilherme.

Ainda nesta quinta-feira, a CBF divulgou a lista de inscritos do Alvinegro para a competição nacional.







O Santos estreia na Série B no próximo sábado, às 16h30 (de Brasília), diante do Paysandu. O duelo será disputado na Vila Belmiro, entretanto não contará com a presença de torcedores no estádio, uma vez que os paulistas estão punidos pelo STJD.