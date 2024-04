RMP: Se o São Paulo não abrir o olho, briga para não cair no Brasileirão

O colunista Renato Mauricio Prado criticou no Fim de Papo a diretoria do São Paulo por mais uma troca de técnico. Segundo ele, o problema não é o treinador, mas quem contrata. RMP destacou ainda que se o Tricolor não abrir o olho no Brasileirão, corre risco de lutar contra o rebaixamento.

'O principal responsável é quem escolhe o treinador': "A diretoria é muito ruim, os dirigentes são muito ruins. O São Paulo que era considerado o Soberano na época de Juvenal Juvêncio, de lá pra cá a turma que ficou é horrorosa. Veio o Leco, agora está esse Casares aí, que acha que é o cara mais esperto do mundo, que diz que a torcida do São Paulo é a mais popular. Falam bobagens, besteiras aos montes que deixam claro que o principal responsável não é o coitado que fica lá na casamata, como dizem os gaúchos, é o cara que o escolhe e que o demite depois".

'Abre o olho, São Paulo, senão vai brigar para não cair': "Hoje, o São Paulo é um caos do porteiro ao ponta-esquerda. E aí é difícil, seja quem for o treinador, a perspectiva que eu vejo é muito ruim, não consigo achar que o São Paulo vai resolver seus problemas. O São Paulo não tem um elenco ruim, longe disso, o São Paulo tem muitos bons jogadores, a maioria está no DM agora, o que é outra questão do São Paulo, e o Casares e sua turma são uns brincalhões. O futuro do São Paulo vejo com muito pessimismo. Abre o olho, senão vai brigar para não cair esse ano, não me espantarei se o São Paulo brigar para não cair esse ano".

