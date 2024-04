'Não dá pra chorar': Arnaldo e Mattos detonam fala de Abel sobre o Flamengo

Arnaldo Ribeiro e Rodrigo Mattos criticaram no UOL News Esporte a declaração de Abel Ferreira em relação ao Flamengo, adversário do Palmeiras no próximo domingo (21), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.

Mattos: 'Abel criou um mundo irreal em que ele é o coitadinho'

Ele falou de um monte de coisa que não o jogo, o que é uma tradição do Abel quando o time perde. E falou muito do Flamengo, perguntaram a ele sobre o Flamengo e ele teve a cara de pau de falar que o Flamengo tem um orçamento três ou quatro vezes maior que o Palmeiras. Não é verdade. Ele criou um mundo irreal em que ele é o coitadinho perto de um super poderoso, não é verdade. O orçamento do Flamengo foi 50% a mais do que o do Palmeiras: R$ 1,4 bilhão contra R$ 900 milhões. Em contratações, nos dois últimos anos, não é verdade que a diferença é de três ou quatro vezes, a diferença está entre 70% e 80%.

Aí ele falou que o Flamengo só usa jogador pronto, e o Gustavo Gomez foi contratado aonde, na várzea? O Felipe Anderson, que vai chegar agora, foi contratado na várzea? O Marcos Rocha, Zé Rafael, olha o elenco do Palmeiras, parece que ele só tem jogador da base, do jeito que ele fala. Então, ele criou um cenário irreal a respeito disso. Aí ele reclamou de Barueri, enfim, falou de outras coisas que não o jogo, que não foi agradável, e criou esse clima para o jogo de domingo, que é uma coisa que ele faz constantemente enquanto estratégia. Que mundo é esse que o Abel acha que o Flamengo ganha três ou quatro vezes mais que o Palmeiras? Aparentemente, ele não olhou as contas do Palmeiras.

Arnaldo: 'Não dá para o Abel chorar em relação a elenco'

O Palmeiras, desde o ano passado, mudou a política de investimentos. Hoje, tem praticamente três jogadores por posição. Não estou falando do Felipe Anderson, que só chega no fim do ano, mas é uma prova que o Palmeiras não só investe em jogador não pronto. O Palmeiras não celebrou a semana toda o chapéu na Juventus? Não dá para chorar em relação a elenco. A diferença entre titulares e reservas do Palmeiras é menor do que diferença entre titulares e reservas do Flamengo. O Flamengo tem três pontas, o Palmeiras tem cinco. O Flamengo tem um meia-atacante, o Palmeiras tem dois. O Flamengo tem dois laterais esquerdos bons, o Palmeiras tem três. O Flamengo tem um lateral direito, o Palmeiras tem três. O Palmeiras tem menos jogadores convocáveis do que o Flamengo, se armou na temporada para tentar ser tricampeão brasileiro, brigar pela Libertadores e quem sabe pela Copa do Brasil, e depois jogar o Mundial lá na frente.

Essa questão de Barueri não é culpa de ninguém. Se o Palmeiras joga um confronto direto pelo título contra o Inter na segunda rodada do Brasileiro em Barueri é problema do Palmeiras. Da Leila, da WTorre, do Abel. O Palmeiras jogou com o mesmo Inter no ano passado em Barueri e ganhou, na reta final do Brasileiro, na arrancada. Se o Palmeiras não tem condição de jogar uma partida em sua casa, é problema do Palmeiras, não é problema dos outros. O Palmeiras tem suas mazelas também. Ontem, ele perdeu um jogo que pode custar caro lá na frente, porque agora ele joga com o Inter só no Beira-Rio.

São Paulo: 'Carpini está implorando pelo fim dessa agonia', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro analisou que Thiago Carpini não aguenta mais a "agonia" de ser um técnico interino de si mesmo. Para Arnaldo, na coletiva após a derrota para o Flamengo no Maracanã, o treinador praticamente implorou à diretoria do São Paulo que resolvesse sua situação no cargo.

