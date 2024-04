Dybala faz golaço, elimina o Milan e coloca a Roma na semi da Liga Europa

Nesta quinta-feira, pelo jogo de volta das quartas da Liga Europa, a Roma eliminou o Milan por 2 a 1 com gols de Mancini e Dybala; Matteo Gabbia descontou para os visitantes. O time também havia vencido o jogo de ida pelo placar de 1 a 0.

Na semifinal, a Roma enfrentará o Bayer Leverkusen, que superou o West Ham para avançar no torneio. No primeiro jogo o time alemão venceu por 2 a 0, enquanto hoje empatou por 1 a 1, no Estádio Olímpico de Londres. O gol dos mandantes foi marcado por Michail, enquanto Frimpong igualou no marcador.

O primeiro jogo será no dia 2 de maio, às 16 horas (de Brasília).

O time de Dybala volta a campo, na segunda-feira, contra o Bologna pelo Campeonato Italiano. Já a equipe alemã enfrenta o Borussia Dortmund, neste domingo, pelo Campeonato Alemão. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park.

Também nesta quinta-feira, pela volta das quartas da Liga Europa, o Liverpool se despediu da competição. Apesar da vitória por 1 a 0 com gol de Salah, o time foi superado pela Atalanta por 3 a 1 no agregado.

Agora, a Atalanta volta a jogar neste domingo, contra o Monza, pelo Campeonato Italiano.