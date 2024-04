Derrota para o Inter em Barueri encerra invencibilidade de 16 jogos do Palmeiras como mandante

O Palmeiras sofreu sua segunda derrota no ano em 21 jogos disputados, sendo a primeira como mandante. Nesta quarta-feira, a equipe comandada pelo técnico Abel Ferreira perdeu por 1 a 0 do Internacional, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão. Esse resultado colocou fim a uma invencibilidade de 16 jogos do time paulista como mandante.

A última derrota do Verdão nessa situação foi em outubro de 2023. Na ocasião, o Palmeiras perdeu do Atlético-MG, por 2 a 0, no Allianz Parque, pela 27ª rodada do Brasileirão. A equipe vinha de uma sequência ruim, com eliminação na semifinal da Libertadores e derrota para o Santos, de virada, no torneio nacional.

Até a derrota para o Inter, o Alviverde vinha de 16 jogos de invencibilidade jogando no Allianz Parque ou na Arena Barueri. Nesse período, foram 15 vitórias e um empate. Neste ano, o Verdão tinha uma única derrota: para o Santos, por 1 a 0, em jogo de ida da final do Paulistão, na Vila Belmiro. Na volta, o time da capital conseguiu a virada e ficou com o título.

No início deste ano, o Palmeiras fez da Arena Barueri a sua casa, apesar de Abel Ferreira sempre citar que os duelos que acontecem nesse local, o Verdão não está jogando efetivamente em casa, mesmo que tenha o mando de campo. Em 2024, o clube disputou seis jogos em Barueri e cinco no Allianz Parque. O estádio passou por uma reforma no seu gramado sintético entre fevereiro e março, obrigando a equipe a ficar longe de lá.

A casa do Verdão recebeu um show na última terça-feira e por isso estava indisponível para a partida. No próximo domingo, o Palmeiras terá a chance de voltar ao Allianz e reencontrar seu torcedor em maior número, no duelo contra o Flamengo, pela terceira rodada. A bola rola às 16 horas (de Brasília).

No Allianz Parque, o Palmeiras, no entanto, segue invicto e 100% nessa temporada. Jogando lá, a equipe teve vitória contra Inter de Limeira, Santos (duas vezes), Novorizontino e Liverpool-URU, pelo Paulistão e Libertadores.