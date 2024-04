CBF divulga áudios do VAR em lances polêmicos de RB Bragantino contra Vasco

O VAR teve bastante trabalho no jogo entre RB Bragantino e Vasco, pela segunda rodada do Brasileirão, realizado na noite da última quarta-feira. Algumas horas após o confronto, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou os áudios dos lances polêmicos no Estádio Nabi Abi Chedid.

Um dos lances que gerou reclamação por parte do Massa Bruta foi em uma jogada de Vitinho, na qual ele arranca pela esquerda, cruza para área e a bola bate no braço de Paulo Henrique. Em campo, o árbitro Paulo César Zanovelli mandou o lance seguir, e o VAR concordou.

"O braço está indo para trás. Entendam a jogada, ele tenta recolher inclusive. Zanovelli, está tudo checado, pode seguir a decisão. Ele está recolhendo esse braço", disse Charly Deretti, responsável pelo VAR do duelo.

Já o segundo lance polêmico foi em uma dividida envolvendo Thiago Borbas e Jadsom, do RB Bragantino, e Clayton, do cruzmaltino. Os jogadores do Vasco ficaram pedindo a penalidade, entretanto, Zanovelli disse em campo que não foi nada. O VAR, mais uma vez, aprovou.

"Quem toca é o jogador de preto primeiro, depois bate na canela do branco. O contato embaixo é consequência da tirada dele. Zanovelli, está tudo checado. Ele toca na bola e depois tem o contato que é totalmente consequência da jogada, tá? Pode seguir a decisão de campo", falou Charly.

Agora, o RB Bragantino volta a campo no próximo sábado, diante do Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. O próximo compromisso do Vasco será no mesmo dia, pela mesma competição, mas em clássico contra o Fluminense.