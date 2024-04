Calleri sai em defesa de Carpini: "Tem que ter respeito pelo treinador"

Jonathan Calleri saiu em defesa de Thiago Carpini após a derrota por 2 a 1 para o Flamengo, nesta quarta-feira, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador do São Paulo vem convivendo com uma forte pressão pelos resultados e desempenho ruins nos últimos jogos, mas o camisa 9 tricolor pediu respeito ao seu comandante.

"Tem que ter respeito pelo treinador que está no cargo. Eu sou muito grato ao Carpini, é uma boa pessoa e a gente tem que olhar para dentro de cada um e melhorar. Não conheço outro jeito, como capitão do time tenho que encarar a situação. A gente vai tentar melhorar", disse Calleri.

Em três meses à frente do São Paulo, Thiago Carpini conquistou a Supercopa Rei, contra o Palmeiras, e quebrou o incômodo tabu em Itaquera, vencendo o Corinthians por 2 a 1. Contudo, desde então, o Tricolor passou a acumular atuações aquém das expectativas.

Em 18 jogos Carpini somou sete vitórias, seis empates e cinco derrotas - aproveitamento de 50%.

Internamente a alta cúpula do São Paulo já procura um substituto para Thiago Carpini e, inclusive, tem se reunido com outros treinadores para saber do interesse em assumir o comando da equipe, mas tem recebido muitos "nãos" como resposta por diferentes motivos.

O Tricolor volta a campo já no próximo domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Atlético-GO, em Goiânia, pelo Brasileirão. Calleri e companhia poderão entrar em campo sob o comando de um outro profissional. Se Carpini realmente for demitido, a tendência é que o auxiliar técnico Milton Cruz esteja no banco de reservas de forma interina até a chegada do novo treinador.