Breno Lopes é emprestado ao Fortaleza e não veste mais camisa do Palmeiras

O Fortaleza acertou a contratação por empréstimo de Breno Lopes, e o atacante não vestirá mais a camisa do Palmeiras.

O que aconteceu

Breno Lopes pediu para ser negociado para ter mais minutos. O jogador entendeu que não teria muitas oportunidades no Palmeiras neste momento.

O atacante de 28 anos será emprestado pelo Alviverde até o fim de seu contrato com o clube (31 de dezembro de 2024), e depois disso será dono de seus direitos econômicos para assinar com quem quiser.

Breno se despede do Palmeiras com nove títulos conquistados: Copa Libertadores (2020 e 2021), Recopa Sul-Americana (2022), Campeonato Paulista (2022, 2023 e 2024), Campeonato Brasileiro (2022 e 2023) e Supercopa do Brasil (2023).

Ele foi o herói do título da Libertadores 2020, mas ficou marcado pelo problema que teve com a torcida. O jogador provocou sua própria torcida correndo em direção às organizadas e colocando as mãos no ouvido em uma espécie de resposta às vaias na partida contra o Goiás no Allianz Parque.

Breno fez 166 jogos com a camisa do Palmeiras e marcou 25 gols. Na atual temporada, o jogador só atuou em oito partidas de 21 possíveis.