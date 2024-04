Botafogo supera Atlético-GO e consegue primeira vitória pelo Brasileirão

O Botafogo venceu a primeira partida no Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, os alvinegros fizeram 1 a 0 no Atlético-GO, no Nilton Santos. Com o resultado, os cariocas chegaram a três pontos. Já os goianos seguem sem pontuar na Série A.

O gol da vitória do Botafogo aconteceu no primeiro tempo, com Mateo Ponte. O resultado positivo foi o primeiro dos alvinegros sob o comando do técnico Artur Jorge.

Na próxima rodada, o Botafogo recebe o Juventude, no Nilton Santos, neste domingo. No mesmo dia, o Atlético-GO encara o São Paulo, em Goiânia.

O jogo

O Botafogo começou a partida buscando o ataque. Os alvinegros tinham dificuldade em criar boas chances e conseguiram finalizar apenas em chutes de fora da área de Jeffinho e Tchê Tchê. O Atlético-GO tentava os contra-ataques, mas sem sucesso.

Os cariocas continuaram com problemas na criação, mas chegaram ao gol aos 31 minutos. Mateo Ponte recebeu passe na entrada da área e chutou para balançar as redes.

O revés obrigou o Atlético-GO a avançar. No entanto, o Botafogo quase ampliou ao aproveitar os espaços. Jeffinho foi lançado na área e chutou para boa defesa de Ronaldo. Em seguida, novamente Jeffinho finalizou e viu a bola passar muito perto do gol. Assim, os alvinegros mantiveram a vantagem mínima até o intervalo.

No segundo tempo, o duelo ficou aberto. O Atlético-GO foi em busca do empate, mas deu espaço ao Botafogo, que quase ampliou aos nove minutos. Junior Santos foi lançado, mas tentou o toque para Jeffinho ao invés de chutar. Em seguida, Junior Santos tentou o toque na área, a bola bateu na zaga e quase foi para a rede.

O panorama da partida continuou o mesmo. Os visitantes com mais posse de bola, mas sofrendo com os contra-ataques do Botafogo. No entanto, as duas equipes tinham problemas para criar bons lances. O Atlético-GO chegou com perigo somente aos 34 minutos, com Vagner Love. O atacante chutou em cima de Gatito Fernández.

Na parte final, o Atlético-GO pressionou em busca do empate. Aos 41 minutos, Yony González foi lançado na área e finalizou. Lucas Halter apareceu para salvar os cariocas. O Botafogo recuou de vez e conseguiu segurar o triunfo diante da torcida.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 1 X 0 ATLÉTICO-GO

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 18 de abril de 2024 (Quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira

Assistentes: Neuza Ines Back e Daniel Paulo Ziolli

VAR: Thayslane de Melo Costa

Cartões amarelos: Lucas Halter, Patrick de Paula e Tiquinho Soares (Botafogo); Pedro Henrique, Bruno Tubarão, Rhaldney e Luiz Felipe (Atlético-GO)

GOL

BOTAFOGO: Mateo Ponte, aos 31min do primeiro tempo

BOTAFOGO: Gatito Fernández, Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos e Hugo; Gregore (Danilo Barbosa), Tchê Tchê; Luiz Henrique (Savarino), Júnior Santos (Patrick de Paula), Matheus Nascimento (Tiquinho Soares) e Jeffinho (Romero)

Técnico: Artur Jorge.

ATLÉTICO-GO: Ronaldo, Rodallega, Bruno Tubarão, Luiz Felipe, Pedro Henrique e Guilherme Romão; Rhaldney (Yony González), Baralhas, Shaylon e Alejo Cruz (Vagner Love); Luiz Fernando (Max) e Emiliano Rodríguez (Derek)

Técnico: Emílio Faro (auxiliar).