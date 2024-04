Após vitória contra o Athletico-PR, Grêmio inicia preparação para enfrentar o Cuiabá

O Grêmio voltou aos treinos nesta quinta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, após vencer o Athletico-PR por 2 a 0, em Porto Alegre, nesta quarta-feira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

O elenc0 iniciou a preparação para o duelo contra o Cuiabá, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), na Arena do Grêmio. O Tricolor Gaúcho busca conquistar a segunda vitória no torneio.

Os atletas que atuaram por mais de 60 minutos na vitória diante do Athletico-PR realizaram trabalho regenerativo no vestiário. Apenas Fábio e Dodi foram ao gramado para correr.

O restante do elenco iniciou as atividades com aquecimento e circuitos de exercícios físicos. Em seguida, Renato Gaúcho e a comissão técnica dividiram os jogadores em dois times para um trabalho técnico, em espaço reduzido, com limites de toques na bola.

O lateral-esquerdo Reinaldo, que segue se recuperando de lesão, treinou isolado dos demais atletas do elenco, sob cuidados da equipe de fisioterapia. Além da atividade, o ex-São Paulo correu em volta do gramado.

Depois do treino, os jogadores iniciaram a concentração para o duelo contra o Cuiabá. O elenco volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira, às 10h, para os últimos ajustes antes do confronto de sábado.