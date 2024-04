Vitinha revela fator-chave para classificação do PSG na Champions diante do Barcelona

O Paris Saint-Germain venceu o Barcelona de virada por 4 a 1 (6 a 4 no agregado) nesta terça-feira, no Estádio Olímpico Lluís Companys, pelas quartas de final da Liga dos Campeões e avançou para a semifinal. O meio-campista Vitinha, autor do segundo gol da equipe parisiense, revelou qual foi o fator-chave para a classificação da equipe.

"É incrível, sensação incrível. Temos que desfrutar, nós merecemos. Não é fácil vir aqui com um gol de desvantagem, sofrer um gol nos primeiros minutos e manter a cabeça fria e manter a calma. Podíamos perder a cabeça, mas mantivemos o nosso estilo de jogo e as nossas ideias. Acho que foi a chave da eliminatória, a chave desse jogo, principalmente, foi o nosso mental. O treinador disse que teríamos que ganhar no mental e ganhamos", afirmou em entrevista à TNT Sports Brasil após o jogo.

O português foi um dos principais jogadores na classificação do PSG para a próxima fase. Além do gol marcado no jogo de volta, Vitinha balançou as redes na ida.

Vitinha também falou sobre a expulsão de Ronald Araújo, ainda no primeiro tempo, que mudou o rumo do jogo.

"O Araújo ter sido expulso foi importante, claro que sim, não escondo. Ganhar aqui de 4 a 1 é muito difícil e nós fizemos. Temos mérito. Sinto que além das pessoas do PSG, poucas acreditavam que viríamos aqui e que ganharíamos desta forma categórica. Provamos em campo que somos a melhor equipe", disse.

Na próxima fase da Champions League, o PSG irá enfrentar o Borussia Dortmund, da Alemanha, que superou o Atlético de Madrid. Os franceses podem chegar à segunda final da história do clube na competição. A primeira foi em 2020 e terminou com derrota para o Bayern de Munique por 1 a 0.

Agora, o PSG se concentra no Campeonato Francês. O time comandado por Luis Enrique irá enfrentar o Lyon neste domingo, às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes.