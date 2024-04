'Vão o proibir de pisar em Manchester': jornal exalta atuação de Rodrygo

Autor de mais um gol contra o Manchester City, Rodrygo foi exaltado por um dos principais jornais da Espanha após a classificação do Real Madrid à semifinal da Liga dos Campeões.

O que aconteceu

Ao balançar as redes novamente, Rodrygo chegou ao quarto gol marcado contra o time inglês. O atacante já disputou sete partidas contra o City.

Pelo retrospecto positivo, o brasileiro foi bastante elogiado pelo jornal "Marca", da Espanha. Rodrygo também se destacou por sempre marcar em jogos decisivos de Champions.

"Um dia, eles [time do City] vão o proibir de pisar em Manchester", publicou o jornal. O atacante ainda recebeu nota 8 por sua atuação.