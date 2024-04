Rumo ao Goiás, David Braz se despede do Fluminense após três anos

Sofrendo com os problemas na zaga do Fluminense nesta temporada, o técnico Fernando Diniz perdeu mais uma opção para o setor no elenco. Isso porque o zagueiro David Braz acertou sua saída rumo ao Goiás. Pelas redes sociais, o experiente defensor se despediu do time tricolor.

"A nossa vida profissional é feita de ciclos e chegou o momento de me despedir desse clube tão especial e marcante na minha carreira. Que prazer foi vestir essa armadura e guerrear com todas as minhas forças por cada palmo de campo! Foi uma honra ter feito parte de tantos momentos vitoriosos e históricos!", publicou.

"Aos torcedores, obrigado, de coração, pela maneira que sempre me trataram e por reconhecerem o quanto eu sempre batalhei para representar cada um de vocês em campo. Nada a reclamar, somente a agradecer! Que Deus siga abençoando a todos, funcionários, jogadores, todos os amigos que fiz ao longo dessa jornada, e que o Fluminense continue sendo respeitado onde quer que jogue. Quer chamar pra guerra? Chama os guerreiros! Valeu por tudo!", completou Braz.

Três anos, dois Cariocas, uma Conmebol Libertadores e uma Conmebol Recopa depois, nos despedimos de um dos ?????????? que formaram um time vencedor. @David_Braz foi peça fundamental do Fluminense nos últimos três anos, dentro e fora do campo. Além de um grande líder,... pic.twitter.com/nU1W3mwpbs ? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) April 16, 2024

David Braz chegou ao Fluminense em 2021. O experiente zagueiro passou por altos e baixos e esteve no elenco que conquistou a Libertadores no ano passado. Ele também foi bicampeão carioca e ganhou a Recopa Sul-Americana.

Sem David Braz, o Fluminense volta a campo neste sábado, às 16 horas (de Brasília), quando recebe o Vasco, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.