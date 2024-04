Quem se deu bem no sorteio da Copa do Brasil? Casão e PVC analisam

Os colonistas Casagrande e PVC analisaram os confrontos da Copa do Brasil em live no canal do UOL Esporte, após o sorteio, e opinaram quem se deu bem e quem se deu mal.

Casão: 'O Grêmio, Flamengo e Palmeiras se deram bem'

O Grêmio se deu bem, o Flamengo, o Palmeiras, eu acho. O São Paulo aparentemente parece que se deu bem, mas a distância vai ser complicada, esse jogo para o São Paulo. Eu queria destacar Bahia e Criciúma. Na minha opinião, é o típico jogo que depende muito do mando de jogo da segunda partida. Porque eu acho que é um jogo muito parecido, com regiões completamente opostas. Você vai jogar em um calor enorme, e você pode pegar um frio enorme, também, dependendo do que pode acontecer, tanto em Salvador, quanto em Criciúma. Então, talvez, a distância, o mando de jogo e a temperatura possa decidir esse confronto

PVC: 'Times de Série A contra Série A se deram mal'

Botafogo se deu mal, que vai pegar o Vitória que é forte, o Vitória que tinha 23 jogos sem perder em casa, até perder para o Palmeiras no final de semana. Fortaleza e Vasco é muito difícil para o Vasco, mas desde que o Fortaleza voltou para a Série A são seis jogos contra o Vasco, duas vitórias para cada lado e dois empates. Então o Vasco tem conseguido jogar bem contra o Fortaleza. O Vasco pode ter uma vida difícil, era melhor ter pego outro caminho. E os times de Série A contra Série A, que são Bahia e Criciúma; Botafogo e Vitória; são os dois jogos de A contra A. O Juventude também, contra o Internacional