PVC: Mbappé é o melhor jogador do mundo, mas parece candidato a Neymar

O colunista Paulo Vinícius Coelho destacou no Fim de Papo da Champions que Mbappé é hoje o melhor jogador do mundo, mas está virando "candidato a Neymar". Segundo ele, o craque francês tem tudo para chegar no patamar de Messi e CR7 na carreira, mas flerta com a falta de profissionalismo.

'Mbappé anda flertando muito com a festa': "Eu acho que o Mbappé é o melhor jogador do mundo, mas anda um pouco candidato a Neymar. Ele anda flertando muito com a festa, ele aprendeu muita coisa com o Neymar, de flertar com o profissionalismo pela metade, mas que ele é o melhor jogador do mundo hoje, ele é".

'Mbappé é o melhor do mundo, não o Haaland': "Isso significa não chegar ao ponto em que chegaram Messi e Cristiano. Messi e Cristiano Ronaldo foram durante 15 anos o que Pelé e Garrincha foram nos anos 60, que você ia para o Maracanã ver a história passar na sua frente. Com Messi e Cristiano Ronaldo, a gente foi ao Camp Nou e ao Bernabéu ver a história passar na nossa frente e a história passou na nossa frente. O Mbappé não está nesse ponto, ele pode alcançar, mas ele não está alcançando. Ao ponto de o PSG conseguir uma virada incrível contra o Barcelona, com dois gols do Mbappé, e a gente dizer com absoluta certeza que o melhor em campo foi o Dembele, não foi o Mbappé. Então, tem alguma coisa errada, mas o Mbappé é o melhor jogador do mundo, não é o Haaland".

