Presidente do São Paulo comenta a situação de Carpini: 'Respeito é máximo'

Do UOL, no Rio de Janeiro (RJ)

Júlio Casares, presidente do São Paulo, esteve na sede da CBF na tarde desta quarta-feira(17) para o sorteio da Copa do Brasil e comentou a situação do técnico Thiago Carpini, que está pressionado no cargo.

O que ele falou?

Qual é a situação de Carpini? "Temos um jogo hoje, estamos concentrados. Foco total nesse jogo de logo mais, contra o Flamengo. Ele é o técnico do São Paulo e estamos concentrados nessa linha. Me surpreende que vejo que o São Paulo estaria fazendo entrevistas... E muitos nomes nas redes sociais. Nomes que nem sequer pensamos, nunca. Nosso foco é no jogo de hoje, o técnico é o Carpini e vamos tentar enfrentar o Flamengo

O resultado hoje influencia diretamente? "O futebol é dinâmico com tudo, não temos como colocar algo sob hipótese. Primeiramente, é jogar. Contra o Fortaleza, o São Paulo perdeu, fez um bom primeiro tempo. Esperamos que hoje, se fizemos um bom primeiro tempo e acharmos um gol, melhora muito. Às vezes, faz um mau jogo e ganha, faz um bom jogo e não ganha".

Andre Hernan, colunista do UOL, publicou que Carpini se sente desrespeitado pela diretoria do São Paulo. "Viemos juntos na viagem. É o técnico do São Paulo. Estamos juntos, concentrados, só saí do hotel para vir ao sorteio aqui na CBF. Mas estamos juntos, e esperamos que a gente continue, com um bom resultado hoje. Futebol sempre é o resultado. O que reverte qualquer clima fora de campo é o resultado em campo. Isso é uma coisa natural do futebol, mas há o respeito".