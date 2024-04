Presidente do Santos admite erro ao contratar técnico acusado de assédio

Marcelo Teixeira, atual presidente do Santos, admitiu o erro de contratar Kleiton Lima. O técnico foi acusado de assédio e voltou ao clube nesta gestão.

O que aconteceu

Marcelo Teixeira voltou atrás e concordou que errou ao trazer Kleiton Lima, técnico acusado de assédio moral e sexual por diversas atletas e ex-atletas do Santos no ano passado.

O presidente havia dito que não havia nada "concreto" contra o treinador, mas recuou após os protestos de jogadoras de outros clubes do futebol feminino e da repercussão internacional.

Teixeira, agora, diz que o Santos vai "a fundo" na investigação para entender o que de fato ocorreu. O contrato com Kleiton está suspenso e seu substituto já foi contratado: Glaucio Carvalho, ex-Instituto 3B.

O Santos errou ao trazer o profissional... Como se diz assumir uma responsabilidade. Assumiu perante um profissional que tem uma história no Santos. Se tivermos necessidade de uma decisão imediata, que foi tomada em comum acordo, principalmente pela integridade do profissional do treinador e sua família. O Santos é uma referência no futebol feminino e está entre os pilares. Imediatamente contratamos um novo profissional, começou hoje. Iniciará seu trabalho na comissão técnica e será apresentado.

Marcelo Teixeira, presidente do Santos