"Poderíamos ter saído com a vitória", diz Mateus Vital sobre empate diante do Fortaleza

Em jogo válido pela segunda rodada do Brasileirão, o Cruzeiro, mesmo com um a menos e fora de casa, buscou o empate nos últimos minutos com o meio-campista Matheus Vital.

Assim, o atleta falou da importância do ponto conquistado em todo este cenário.

"A gente sabe que jogar aqui é sempre muito difícil, o Fortaleza é muito organizado, e tem também a questão da temperatura que é muito abafado, então se desgasta um pouco mais, mas nós brigamos muito", disse.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Cruzeiro (@cruzeiro)

O meio-campista afirmou também que, pela postura do Cabuloso na segunda etapa, o time merecia sair com a vitória.

"Acho que se fosse justo esse resultado pelo nosso segundo tempo, poderíamos ter saído com a vitória".

Por fim, o meia também falou sobre a importância de não perder antes de um clássico, já que a próxima partida da equipe será diante do Atlético Mineiro, neste sábado.

"Viemos de uma grande vitória em cima do Botafogo. Agora fizemos um grande segundo tempo e poderíamos ter saído com a vitória como eu falei. Mas estamos bastante confiantes para o clássico. Sabemos que é um jogo muito difícil. É o Campeonato Brasileiro, não tem jogo fácil, então vamos em busca da vitória", concluiu.

O Cruzeiro retorna aos gramados neste sábado, diante do Atlético Mineiro, pela terceira rodada do Brasileirão. A bola às 21 horas (de Brasília), no Mineirão.