Otávio lamenta empate contra o Criciúma e afirma que o Atlético-MG 'merecia a vitória'

Nesta quarta-feira o Atlético-MG empatou, em 1 a 1, com o Criciúma, na Arena MRV, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe mineira, assim, permanece sem vencer na competição nacional. Otávio, meio-campista do Galo, lamentou o resultado, destacando que o time merecia os três pontos.

"Claro que tem essa implicância da gente contra as (equipes) pequenas, pequenas entre aspas, equipes que brigam na parte de baixo da tabela. A gente tropeça mais uma vez, mas eu acho que a gente construiu um jogo para merecer a vitória, infelizmente não fizemos o gol e eles foram lá, em uma bola, saíram com o resultado de empate que, para eles, é um resultado positivo", afirmou Otávio.

O Atlético-MG inaugurou o marcador aos 39 minutos do primeiro tempo, com gol de Gustavo Scarpa. O time de Belo Horizonte teve amplo dompínio na posse de bola, finalizando 22 vezes. O Criciúma arrancou o empate aos 38 da etapa complementar com Matheusinho.

Pela próxima rodada do Brasileirão, o Atlético-MG volta aos gramados, neste sábado, para enfrentar o rival Cruzeiro, na Arena MRV, às 21h (de Brasília).