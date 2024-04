Juventude aproveita noite infeliz de Cássio para vencer Corinthians em casa

O Corinthians perdeu por 2 a 0 para o Juventude nesta quarta-feira (17), no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão sofreu com uma noite infeliz do goleiro Cássio.

O que aconteceu

Cássio não foi bem nos dois gols do Juventude. No primeiro, não evitou chute de longe de Jean Carlos. No segundo, saiu jogando mal na defesa e viu Lucas Barbosa ampliar.

O Corinthians apostou numa formação mais ofensiva, com apenas um volante (Raniele) e Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos. A estratégia do técnico António Oliveira não funcionou.

O Timão até que começou bem, mas logo o Juventude se acertou. Já na etapa final, Yuri Alberto perdeu chance claríssima antes da equipe de Caxias marcar.

O Corinthians empatou com o Atlético-MG, perdeu para o Juventude e ainda não venceu no Brasileirão. Os gaúchos empataram com o Criciúma, venceram hoje e foram para quatro pontos.

O Timão voltará a campo para enfrentar o Red Bull Bragantino, sábado, fora de casa. O Jaconero viajará para enfrentar o Botafogo no domingo.

Ilusão

O Corinthians começou o jogo voando, mas o bom desempenho parou nos minutos iniciais em Caxias do Sul.

O Timão, mais ofensivo com Rodrigo Garro e Igor Coronado juntos, criou boas chances e acuou o Juventude no que parecia uma nova postura depois do 0 a 0 com o Atlético-MG. Só pareceu.

Os donos da casa se acertaram e terminaram o primeiro tempo com mais posse de bola (53 x 47). O ataque não funcionou e a defesa levou alguns sustos.

Juventude castiga

O Corinthians começou forte de novo e quase abriu o placar com Yuri Alberto logo no primeiro minuto. O centroavante parou em Gabriel após belo lançamento de Rodrigo Garro.

E quem não faz... Aos sete minutos, Jean Carlos arriscou de longe e Cássio aceitou. O goleiro demorou a cair e a bola morreu no seu canto esquerdo. 1 a 0 para o Juventude.

O Corinthians sentiu o gol e nem as substituições adiantaram. Logo aos 13 minutos, Cássio saiu jogando errado, Jean Carlos passou na frente de Félix Torres e deu a assistência para Lucas Barbosa na pequena área. 2 a 0.

O gol matou o Corinthians, que não mostrou nenhum poder de reação e ainda poderia ter levado mais gols. Vitória consistente do Juventude.

Lances importantes

Quase. Aos 10 minutos do primeiro tempo, Romero desviou de cabeça no primeiro pau e quase marcou após escanteio.

Cara a cara. No primeiro minuto do segundo tempo, Yuri Alberto recebeu de Garro e, sozinho, parou no goleiro Gabriel.

1 a 0. Aos 7, Jean Carlos arriscou de longe e Cássio foi mal no lance. A bola morreu no canto do goleiro.

2 a 0. No minuto 13, Cássio saiu jogando errado, Jean Carlos se antecipou a Félix Torres e só rolou para Lucas Barbosa empurrar.

FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE 2 x 0 CORINTHIANS

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

Data: 17 de abril de 2024 (quarta-feira)

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araujo (FIFA/RJ)

Assistentes: Bruno Boschilla (Fifa/PR) e Thiago Rosa de Oliveira (RJ)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Cartões amarelos: Caique e Juventude (Juventude) e Rodrigo Garro (Corinthians)

Cartão vermelho: Jadson (Juventude)

GOLS: Jean Carlos e Lucas Barbosa, aos 7 e 13 minutos do 2ºT

JUVENTUDE: Gabriel, João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Rodrigo Sam) e Gabriel Inocêncio; Caíque, Jadson, Jean Carlos (Marcelinho) e Nenê (Mandaca); Lucas Barbosa (Ruan) e Erick Farias (Popó). Técnico: Roger Machado

CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Félix Torres, Gustavo Henrique e Hugo; Raniele (Fausto Vera), Rodrigo Garro e Igor Coronado; Romero (Gustavo Mosquito), Wesley (Maycon) (Paulinho) e Yuri Alberto (Pedro Raul). Técnico: António Oliveira

' data-autoplay='true' data-start='' data-mute='true' data-related='false' data-btnfollow='false' youtubeShorts='false' frameborder='0' allow='autoplay; encrypted-media' allowfullscreen>