Jontay Porter, do Toronto Raptors, é banido para sempre da NBA

Nesta quarta (17), em nota oficial no X (antigo twitter), a NBA anunciou um banimento vitalício para o atleta Jontay Porter, do Toronto Raptors. O jogador estava sendo investigado por um suposto envolvimento com apostas esportivas.

The following has been released by the NBA. pic.twitter.com/h2TIkaE7xs ? NBA Communications (@NBAPR) April 17, 2024

Na publicação oficial, a liga menciona que o banimento de Porter ocorreu pois o atleta violou as diretrizes da liga, se envolvendo em apostas esportivas, mais especificamente no jogo contra o Sacramento Kings, que aconteceu no dia 20 de março. Nesta partida, um indivíduo ligado a Porter teria solicitado a ele para apresentar resultados "abaixo do esperado" na partida. Jontay jogou por três minutos e pediu para sair por estaria doente.

Além disso, Porter teria divulgado informações confidenciais sobre a sua saúde para apostadores, e limitou sua participação em "um ou mais jogos" para benefício destes apostadores. Fora isso, ele teria apostado em outros jogos da NBA.

Há uma semana, o comissário da NBA, Adam Silver, classificou o episódio como um pecado capital, e já tinha dado indícios da punição que o atleta iria receber.

"É um pecado capital o que ele é acusado de fazer na NBA, e a opção máxima e extrema que tenho é bani-lo do esporte. Esse é o nível de autoridade que tenho aqui. Porque não há nada mais sério, na minha opinião, nesta liga quando se trata de jogos de azar: apostar em nossos jogos. E isso é um envolvimento direto do jogador. Portanto, a investigação está em andamento, mas as consequências podem ser muito graves", disse Silver.